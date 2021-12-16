Elazığ Yemişlik TOKİ deprem konutları kura sonuçları | Elazığ'da meydana gelen depremlerde evleri hasar gören ve yıkılanlar için yaptırılan deprem konutlarının inşası tamamladı. Elazığ deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi için noter huzurunda kura çekildi. Elazığ deprem konutlarına kavuşmak isteyen vatandaşlar da Elazığ deprem konutları kurası nereden öğrenilir? Elazığ deprem konutları kurası nasıl sorgulanır? sorularına yanıt arıyor.

Elazığ Yemişlik TOKİ deprem konutları kura sonuçları | Elazığ deprem konutları kurası nereden öğrenilir? Elazığ deprem konutları kurası nasıl sorgulanır? sorusu pek çok depremzede tarafından soruluyor. Elazığ'da meydana gelen depremlerde evleri hasar gören ve yıkılanlar için yaptırılan deprem konutlarının inşası geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Elazığ deprem konutlarının sahiplerine teslim edilmesi için noter huzurunda kura çekildi. Vali Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, kura çekimiyle 1894 hak sahibi vatandaşın evlerine kavuşacağını söyledi.

Elazığ Yemişlik deprem konutları kura sonuçları

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Yemişlik Mahallesi'nde 6, 7, 8, 9. ve 10'uncu etaplarda yapımı tamamlanan 1894 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Elazığ deprem konutları kurası nereden öğrenilir?

Elazığ Yemişlik Mahallesi'nde deprem konutları kurası 16 Aralık Perşembe günü noter huzurunda çekildi. Elazığ Yemişlik'te 6, 7, 8, 9. ve 10'uncu etaplarda yapımı tamamlanan 1894 konut sahiplini buldu. Kura sonuçları Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bugüne kadar 15 bin 784 konut ve iş yeri kurası çekildi

Vali Toraman, deprem konutlarının kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut ve iş yeri sayısı 15 bin 784'e ulaştı. Büyük ölçüde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin oluşturduğu hasar telafi edilmiş durumda. Bu kadar kısa sürede bu kadar imalatın yapılması büyük bir başarıdır. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının konut kurasını çektik. 2020 Aralık ayındaki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol kat ettik. Buradan da pek çok vatandaşımıza konutlarını teslim ettik. İnşaatı devam eden ve teslim edeceğimiz konutlarla beraber inşallah yakın zamanda 5,3 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.