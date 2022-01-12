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TIMETURK / GENEL / Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 Saat Önce
2022-01-12 08:08:26
Elazığ'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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