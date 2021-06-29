Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çataklı: Depremin ardından olumsuz bir ihbar ulaşmadı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.