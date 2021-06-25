DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya, Suriye'ye ilk kez hipersonik füze taşıyan MiG-31K uçakları gönderdi
Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan görme diyanet
Demokrasi ambalajlı ABD-PKK-FETÖ operasyonu
Çekya’da şiddetli kasırga: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı
Rüyada kan görmek | Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanet rüyada kan görmek
BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı
CHP İstanbul Milletvekili Sütlü, partisinden istifa etti
ABD'de açılan ‘Borajet davası’ FETÖ bağlantılı çıktı
Akdeniz için tehlike çanları çalıyor
Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden yoğun bakımda?
Afgan hükümeti çaresiz: Taliban 2 ilçeyi daha ele geçirdi
Yusuf Kaplan'dan 'arkeolojik kazıları durdurun' tepkisi
Hilal Kaplan'dan Fatih Altaylı'ya: Kaleminden salyalar saçıyor
Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi

Elazığ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.06.2021 09:27:28
Elazığ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kertel yönetimindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, Elazığ Bingöl kara yolu 30. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Derviş Ataman'a ait 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüs içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş