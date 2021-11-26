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Elazığ'da depremzedelere 516 konut için kura çekimi
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Elazığ'da depremzedelere 516 konut için kura çekimi

Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 516 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

1 Saat Önce
2021-11-26 14:00:44
Elazığ'da depremzedelere 516 konut için kura çekimi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor.

Son olarak Abdullahpaşa Mahallesi 4'üncü Etap'ta yapılan 516 konut için İl Özel İdare binasında kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti.

Vali Toraman, "Göreve başladıktan sonra 1,5 aylık süre zarfında TOKİ tarafından inşaatı bitirilen ve dağıtım için teslim aldığımız konutlarımızın toplam sayısı 3 bin 479 oldu. Bugün çekeceğimiz kura ile beraber Elazığ'da bugüne kadar 13 bin 425 kura çekmişiz. Bunun 99 tanesi iş yeri, diğerleri konut kurası. Böylece Elazığ depreminde bir yandan rezerv alanlardaki afet konutlarını bir yandan da kentsel dönüşüm alanlarındaki konutları vatandaşımıza önemli ölçüde teslim etmiş bulunuyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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