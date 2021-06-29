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Elazığ'da 1083 deprem konutu için kura çekimi

Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) depremzedeler için yaptırılan konutların 1083'ü daha hak sahiplerine teslim edildi.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 13:29:18
Elazığ'da 1083 deprem konutu için kura çekimi

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) depremzedeler için yaptırılan konutların 1083'ü daha hak sahiplerine teslim edildi.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşa çalışmaları sürüyor. Son olarak Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen mahallelerinde yapımı tamamlanan 1083 konut, noter huzurundaki kura çekimiyle hak sahiplerine verildi. İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimine, Vali Erkaya Yırık da katılarak, ilk kurayı çekti.

Kura çekiminde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremden sonra ihale edilen 21 bin konutun 3'te 2'sinin bitirilip, teslim edildiğini belirterek, "Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen'deki toplam 1083 konut için, 1080 hak sahibi vatandaşımızın kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe, diğer inşaatlarla ilgili eksiklikler, ihtiyaçlar, yapılması gerekenler de hızlı bir şekilde giderilerek, hak sahibi insanlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza konutları hayırlı olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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