El Salvador Başkanı Nayib Bukele kimdir? El Salvador Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye mi geliyor?

Kripto para merakıyla bilinen ve Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden Nayib Bukele, geçtiğimiz günlerde kripto para yasası hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" ifadelerini kullandı. Peki El Salvador başkanı Nayib Bukele ve Erdoğan ne görüşecek? Nayib Bukele kimdir?

Nayib Bukele ya da asıl adı Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981 tarihinde San Salvador'da dünyaya gözlerini açtı. Üniversite eğitimini Orta Amerikan üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ancak daha sonra 18 yaşında kendi şirketini kurdu. Siyasi kariyerine 11 Mart 2012 tarihinde Nuevo Cuscatlán belediye başkanı olarak başladı. Bukele göreve gelmeden önce, Nuevo Cuscatlán yılda yaklaşık 12 cinayet işledi, ancak üç yıllık görev süresi boyunca yalnızca bir cinayet vakası görüldü.

2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı görevinde olan Nayib Bukele 3 Şubat 2019 tarihinde yapılan seçimlerin ardından El Salvador başkanı seçildi.

Olga Ortez de Bukele ve Armando Bukele Kattan'ın oğlu olan Nayib Bukele hristiyan bir anne ve sonradan müslüman olan bir baba tarafından büyütüldü. Bukele'nin babası işadamı, entelektüel Armando Bukele Kattan 1992'de El Salvador'da ilk camiyi kurdu ve hayatı boyunca toplam 4 cami yaptırdı. Salvador İslam Cemaati İmamı olarak da görev yaptı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Perşembe günü geleceğini duyurdu.