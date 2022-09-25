Ekşisözlük’te uyuşturucu övgüsü

Türkiye’de diğer uyuşturucu maddeler gibi yasak olan LSD maddesi, Ekşisözlük’te övüldü. Vücuda olumsuz etkisi saymakla bitmeyen LSD isimli bir madde öve öve bitirilemedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Marjinal çıkışlarla ülke gündeminden düşmeyen Ekşisözlük'te şimdi de uyuşturucu madde övgüsü yapıldı. Türkiye'de diğer uyuşturucu maddeler gibi yasak olan LSD maddesi, Ekşisözlük'te övüldü.

DÜŞÜNSEL VE ALGISAL UPDATE

LSD alan insan başlıklı entryde “detaya girmeden tek bir cümle ile özetlemek gerekirse eğer, almadan hemen önceki kendinle, komple ama gerçekten komple düşünsel ve algısal olarak kendisini update edeceği gerçeği yatıyor. artık sen başka bir sensin. bu başkalaşmış kendine çok uzun bir süre şaşıracaksın. gerçekten bu zamana kadar kapalı olan tüm bazı duyular ne oldu da daha farkındalık sağlıyor. neden ellerime baktığımda ilk defa bakıyormuş ve bu zamana kadar yeteri kadar incelemediğim için pişmanlık duyuyorum. örnekler çok ama çok uzar. niçe'nin bahsettiği üst insan bunu deneyimledikten hemen sonra başlıyor sanırım” denildi.

YÜKSEK TANSİYONA SEBEP OLUYOR

Entryde update/güncelleme olarak bahsedilen değişiklikler ise alınan kimyasal maddenin vüzutta açtığı fiziki tahribattan başkası değil. LSD'nin etkisi bir saat içinde başlıyor, 2-4 saat içinde en üst düzeye varıp, 8-12 saat içinde de sonlanıyor. Fiziksel olarak titreme, yüksek tansiyon, beden ısısında artma, terleme ve görme bulanıklığına yol açar. Yüksek dozlarda kullanıcıda hissizlik, kaslarda güçsüzlük ve titreme görülür. .