Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim? Ekşi Sözlük'te yapılan paylaşımlar tartışılmaya devam ederken Ekşi Sözlük'in kime ait olduğu ve Ekşi Sözlük'ün yönetimi internette araştırılıyor. Milyonlarca sayfa gösterimi olan Ekşi Sözlük 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulmuştu. Ancak Sedat Kapanoğlu daha sonra Ekşi Sözlük'ten ayrıldığını açıkladı. Peki Ekşi Sözlük kimin?

Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim? Ekşi Sözlük'te yapılan paylaşımlar tartışılmaya devam ederken Ekşi Sözlük'in kime ait olduğu ve Ekşi Sözlük'ün yönetimi internette araştırılıyor. Milyonlarca sayfa gösterimi olan Ekşi Sözlük 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulmuştu. Ancak Sedat Kapanoğlu daha sonra Ekşi Sözlük'ten ayrıldığını açıkladı. Peki Ekşi Sözlük kimin?

Ekşi Sözlük kimin?

Ekşi Sözlük 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturulmuştur. Sedat Kapanoğlu, yaklaşık 16 yıl önce kurduğu ve yıllardır yönettiği Ekşi Sözlük'ten 2015 yılında ayrıldığını açıkladı. Kapanoğlu ABD'de yeni projeleri üzerinde çalışmak üzere ABD'ye gitti.

Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?

Webrazzi'den Merve Kara'nın haberine göre, Ekşi Sözlük'ün yönetimini 2009 yılında Sözlük'e ortak olan Av. Başak Purut üstlendi. Purut kağıt üzerinde tek yetkili olurken, Kapanoğlu ise yeni bir “Ekşi Sözlük projesi” üzerinde çalışacak.

Ekşi Sözlük nedir?

Ekşi Sözlük, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir katılımcı sözlük. Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitedir.

1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturulmuştur.

İlk girilen başlık "pena"dır. Sözlük, daha sonraları artan popülaritesiyle birlikte sourtimes.org'un esas parçası haline gelmiştir.

Sedat Kapanoğlu birçok konuşmasında, Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının, Ekşi Sözlük'ü kurmasında esin kaynağı olduğunu belirtmiştir. 2017 yılında hem iOS hem de Android için resmi Ekşi Sözlük mobil uygulaması yayınlanmıştır.

iOS uygulaması uzun bir aradan sonra 2020 yılında güncellenmiş ve birçok özellik eklenmiştir.

7 Nisan 2020'de Ekşi Sözlük tarafından entrylere görsel yükleme özelliği duyuruldu.

Bu sayede yazarlar, girdikleri entrylere 10 taneye kadar görsel ekleyebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.