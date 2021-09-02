Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı siyaset kulislerinde sık sık tartışılırken Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. İhsan Aktaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin adayı olabileceğini öne sürdü. Peki Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakıyor mu?

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı siyaset kulislerinde sık sık tartışılırken Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. İhsan Aktaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin adayı olabileceğini öne sürdü. Peki Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakıyor mu?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı halen tartışılıyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adaylık sürecinde adı sıkça duyuluyor. CHP Genel Başkankı Kemal Kılışdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı adayı olabileceği dile getiriliyor. Henüz bir aday belirlenmemişken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katışdığı bir televizyon kanalında cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı'nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ne anlama geldiği oldukça fazla tartışıldı.

Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulunan Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş, seçime giderken asıl tartışmanın Millet İttifakı partisi üyeleri arasında değil, CHP içinde parti yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin adayı olabileceğini öne süren Aktaş, "Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İyi Parti ile ittifak yaptı." dedi. Aktaş devamında, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da görüşleri alınan İmamoğlu şunları söyledi: Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken, aday olacağım dedim mi, hayır. İlçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim önerildim. İlçe belediye başkanı adayıyken ön seçim istedim. Talebim üzerine ön seçim yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için benden bir şey duydunuz mu hayır. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ittifakımızın Genel Başkanı Sayın Akşener, uygun görmüşler, doğru aday demişler. Ben hiçbir şeye aday olmadım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.