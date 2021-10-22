İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hangi takımı tuttuğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray'ı kutlayan Ekrem İmamoğlu paylaşımına 'Bu gece ben' yazdı ve yanına sarı kırmızı kalp emojisi koydu. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada oldukça fazla beğenildi. Paylaşımdan sonra İmamoğlu'nun Galatasaraylı olduğu da konuşulmaya başlandı. Peki gerçekte Ekrem İmamoğlu hangi takımlı? Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? İşte yanıtı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hangi takımı tuttuğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray'ı kutlayan Ekrem İmamoğlu paylaşımına "Bu gece ben" yazdı ve yanına sarı kırmızı kalp emojisi koydu. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada oldukça fazla beğenildi. Paylaşımdan sonra İmamoğlu'nun Galatasaraylı olduğu da konuşulmaya başlandı. Peki gerçekte Ekrem İmamoğlu hangi takımlı? Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Rusya'dan 3 puanla dönen Galatasaray'ı tebrik eden Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İmamoğlu maçın ardından sosyal medyada “sarı-kırmızı kalp” emojisi kullanarak Galatasaray'ı tebrik etti.

İmamoğlu'nun payalaşımından sonra hangi takımlı olduğu merak edilmeye başlandı.

Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YouTube Kanalında yayınladığı Zor Sor programında hangi takımı tutuyorsunuz? sorusuna şöyle yanıt verdi: “İstanbul'un çok değerli kulüpleri var Türkiye'nin de var. Şu anda İstanbul'un Belediye Başkanıyım. Tam da böyle bir süreçte herkesle kucaklaştığımız bir ortamda Türkiye'nin bütün takımlarını bu zor günlerden kurtulup yine o yeşil sahalarda mücadele ettiği dönemleri alkışlarız. Daha centilmen daha çok birbirini kucaklayan şekilde izleriz diye temennide bulunuyorum. Bu yaz çok gururlanacaktık, milli takımımız iddialı bir turnuvaya girecekti. Yüreğimiz milli takım için atacaktı, milli takımı tutuyorum diyeceğim seni ikna etmeyecek ama olsun milli takımı tutuyorum.” Öte yandan daha önceden Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde yöneticilik görevi yürüten Ekrem İmamoğlu Avni Aker'e veda belgeseline maddi destek vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.