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EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme tercihi sonuçları için gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan EKPSS yerleştirme sonuçları...

2 Saat Önce
2022-02-15 20:46:27
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama

Milyonlarca EKPSS adayı, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS yerleştirme tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Bu hafta içi açıklanması beklenen EKPSS tercihleri merak konusu oldu. Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti. İşte detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

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