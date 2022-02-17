EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok engelli memur adayı EKPSS atamalarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? EKPSS ne zaman? EKPSS soruları nedir? İşte detaylar...

EKPSS sonuçları için beklenen gün geldi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından ocak ayında yapılmıştı. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre engelli atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan EKPSS atamaları hakkında 8 Şubat'ta açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalar birçok EKPSS adayını memnun etmişti. Ancak atama tarihinde erteleme kararı alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli atamaları için yeni tarihi verdi.

İlgili bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." dendi.

Bakan Yanık EKPSS atamalarının yapılacağı günü açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

EKPSS KURA İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar, kura yöntemi ile görev ataması gerçekleşecek. Kura yapılırken dikkat edilecek hususlar paylaşıldı. Dikkat edilecek olan hususlar şunlar;

- 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

- 6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

- 6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

- 6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.

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