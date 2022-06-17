Ekonomist Batırel'den flaş öneri! Benzine ve motorine indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düşecek mi?

Ekonomist Necmettin Batırel'den araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Necmettin Batırel akaryakıta gereğinden çok fazla zam yapıldığını belirterek indirim yapılması gerektiğinin altını çizdi. Benzine ve motorine büyük indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düşecek mi? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ekonomist Necmettin Batırel'den araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Necmettin Batırel akaryakıta gereğinden çok fazla zam yapıldığını belirterek indirim yapılması gerektiğinin altını çizdi. Benzine ve motorine büyük indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düşecek mi? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ekonomi gündemine dair açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatlarına dair çarpıcı bir analiz geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının çok fazla olduğunu ifade etti. Batırel aşıklamasında şunları dile getirdi: Enflasyon, yani hayat pahalılığı en büyük problem hâline geldi. Fiyatları düşürmek için Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK, bütün imkânlarını seferber etti. Peş peşe kararlar açıklanıyor. Amaç Türk lirasına değer kazandırmak. Ama iki önemli gelişme var ki, hesapları altüst ediyor. Birincisi akaryakıttaki büyük artış. Ekonomik düzenin bozulmasında birinci derecede rol oynuyor. Fiyatlar 1 yılda anormal arttı. 13 Haziran 2021'de dolar kuru 8,5 TL idi. Bugün 17,25 TL, %102 artmış. Brent petrol aynı tarihte 70 dolardan satılıyormuş, bugün 119 dolar, %70 artmış..

Benzine ve motorine indirim yapılacak mı?

Batırel akaryakıt fiyatlarında indirim olması gerektiğini şu sözlerle vurguladı: "Ama gelin görün ki, benzinin litresi 1 yılda 7,15 TL'den 28,45 TL'ye çıkmış, tam %297 artmış. Fiyat 4'e katlanmış. Dolardaki artışla Brent petroldeki artışın ortalaması olan %85'lik artışı benzine uygularsanız, litre fiyatı 13,22 TL çıkıyor. Oysa bugün fiyat 15 lira daha yüksek. Peki bu tablo nasıl oluştu? 20 Aralık 2021'de dolar kuru 18,36'ya çıkınca fiyatlar anormal yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Brent petrolün 140 dolara tırmanmasıyla ipler koptu. Ama daha sonra hem kur artışı durdu, hem de petrol gevşedi, ama fiyatlar bir türlü normal seviyesine inemedi. Devlet akaryakıttan büyük oranda vergi alıyor. Toplanan vergiler bütçede en büyük gelir kaynağı oluşturuyor. Devletin buna büyük ihtiyacı var. Vatandaşa hizmet olarak yansıtıyor. Bunların hepsine tamam, itirazımız yok. Ama aşırı yükselen akaryakıt maliyetleri tavana çıkarıyor, tepeden tırnağa zam geliyor. Enflasyon zirvede kalıyor."

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düşecek mi?

Erdoğan akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak, pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Ama petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının katlanarak artan bu seviyesinin sadece bizim değil, hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz." .