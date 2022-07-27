Ekonomi yorumlarıyla tanınan Batırel: Türkiye'ye dolarlar gelecek, problemler bıçak gibi kesilecek

Tuhaf ekonomi çıkışlarıyla tanınan Necmettin Batırel İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, “Bütün problemler bıçak gibi kesilecek. Yepyeni aydınlık bir dönem başlayacak.” yorumunda bulundu.

‘Şakkadanak dolar satarım' diyerek dikkatleri üzerine çeken ekonomi yazarı Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında, İstanbul'da imzalanan ‘tahıl koridoru' anlaşmasına ilişkin yorumda bulundu.

Türkiye yazarı Necmettin Batırel, “Bütün problemler bıçak gibi kesilecek. Yepyeni aydınlık bir dönem başlayacak. Bugün bu haberlere dudak bükenler, hafife alanlar, alay edenler, yarın utançlarından girecek delik arayacak.” dedi.

Necmettin Batırel, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, “Türkiye, ABD'den Almanya'dan İngiltere'den büyük devlet olduğunu ispat etti.” ifadesini kullandı.

Necmettin Batırel şunları kaydetti:

“Ukrayna ve Rusya, Afrika'nın buğday ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Afrika Kalkınma Bankası'na göre, savaş nedeniyle Afrika'da 30 milyon ton gıda açığı ortaya çıktı. Bu yüzden, gıda fiyatları kıtada yüzde 40 arttı. Ukrayna'nın depolarında şu anda yaklaşık 40 milyon ton tahıl var. Ukrayna sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da ekmek sepeti. Bizim önderliğimizde açılan bu tahıl koridoru yaşanan gıda krizinin aşılmasında çok büyük rol oynayacak...

Türkiye'nin ilk avantajı bu tahılı %25 daha ucuza almak olacak…

Ayrıca milyonlarca insanın hayatta kalmasını sağlayan bu hareket sonunda ülkemize sermaye akışı başlayacak. İlk adım atılıyor...

Dünyaya insanlık dersi verdik. Savaşan iki düşman devleti bir araya getirdik, onlara anlaşma imzalattık, tahıl krizini bitirdik. Türkiye'yi öve öve yere göğe sığdıramıyorlar...

Ama gelin görün ki, muhalefeti karalar bağladı. Yüzlerinden düşen bin parça...

İnsaf yahu! Hayatınızda bir defa da olsa vatan sevgisini gösterin, siyaseti rafa kaldırın. Devletim kazandı deyin. Türkiye'nin büyük zaferini takdir edin! Millet sizi adam zannetsin…”