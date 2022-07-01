Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD GSYH büyüme rakamlarındaydı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetti. Analistlerin beklentisi ise ekonominin yüzde 1.5 oranında daralacağı yönündeydi.
Ekonomi tahminleriyle bilinen Ramazan Kurtoğlu’ndan tavsiye: Hemen satın
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan altın, dolar, arsa ve konut piyasasına dair çok ama çok konuşulacak tahminler geldi. Ünlü ekonomist, bir yatırım aracı için 'hemen satın' uyarısı yaptı.
2022-07-01 10:11:48
Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin resesyona girebileceğini kabul etmişti. ABD'de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte Fed faiz artışlarına başlamış ve haziran ayında 75 baz puan faiz yükselterek 28 yılın en sert artışını gerçekleştirmişti.
Yükselen enflasyon ortamında faiz oranlarının artırılmasıyla birlikte tüketicilerin ve ticari faaliyette bulunan işletmelerin krediye erişimi kısıtlanacak. Bu durum talebi kısacak ve ekonominin durgunluğa girmesine yol açacak. Fed faiz oranlarını artırırken ekonominin resesyona girmemesi için büyük çaba sarf ediyor.
Dün Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Portekiz'de düzenlenen "2022'de Merkez Bankacılığı" adlı panelde konuştu.
Powell konuşmasında faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi. Powell, "Ekonomide yumuşak iniş mümkün ancak zorlu olacak" dedi. Powell resesyona neden olmadan faiz artırmayı hedeflediklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını belirtti.
ECB Başkanı Lagarde düşük enflasyon ortamına geri dönülmeyeceğini belirtirken, Bailey ise enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonda kalıcı bir yükseliş olursa daha güçlü tepki vereceklerini ifade etti.
Son gelişmeler böyleyken piyasalarda ons altın 1805 dolara kadar inerken gram altın ise 18.30 itibariyle 960 liradan işlem görüyor.
Yatırımcılar paralarını enflasyondan korumak amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Konuyla ilgili konuşan ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulunan Kurtoğlu, "Dolar' da her neviden iniş çıkışlı spekülasyonun kapısı açıldı.Artık gelecek yıllar için en sağlam yatırım aracı fiziki altındır" dedi.
Açıklamasının devamında çok kritik bir uyarı yapan Kurtoğlu, "Dostlar yeni bir dünya kuruluyor.Hadiseleri değerlendirirken asla eski alışkanlıklarınızla bakmayın.Evinizin balkonundan imkanınız ölçüsünde tarlaya mutlaka ata tohumu ile ”çiftçilik”yapınız.Topraklarınızı satmayınız.Oturduğunuz evin dışında eviniz varsa şimdi satınız" dedi.
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