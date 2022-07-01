Ekonomi tahminleriyle bilinen Ramazan Kurtoğlu’ndan tavsiye: Hemen satın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan altın, dolar, arsa ve konut piyasasına dair çok ama çok konuşulacak tahminler geldi. Ünlü ekonomist, bir yatırım aracı için 'hemen satın' uyarısı yaptı.