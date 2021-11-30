Ekmeklerinizi buzdolabına koymayın! Çünkü...

2016 senesinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki bir günde İstanbul'da tam 5,5 milyon ekmek çöpe gidiyor. En değerli besin kaynağımız olan ekmeği israf etmeden tüketmek için onu güzel bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Peki nasıl? Ekmek buzdolabında muhafaza edilebilir mi? Sizler için araştırdık...



Evde ekmek olduğunu unutup taze ekmek satın alıyoruz ve evdeki ekmekler küflenmeye yüz tutup israf oluyor. 2016 senesinde yapılan bir çalışma gösterdi ki bir gün içerisinde İstanbul'da tam 5,5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu çok korkunç bir sonuç. Üstelik yalnızca İstanbul için geçerli. Ekmeğin çöpe gitmemesi için öncelikle tüketebileceğiniz kadar ekmeği satın almaya özen göstermelisiniz. Kolay bir şekilde küflenmemesi için de onu güzel bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor.

Ekmekler buzdolabında saklanabilir mi?

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat moleküllerinde 'retrogradasyon' veya daha anlaşılır bir ifadeyle "geriye hareket" durumu oluşuyor. Bu ekmeğin içerisindeki moleküllerin kristalize olduğu manasına geliyor.

Moleküller kristalize olunca ne oluyor?

Moleküller kristalize olunca su molekülleri ekmeği yavaşça terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri tek başına kalıyor. Bu yüzden ekmek çok daha hızlı bir şekilde bayatlıyor ve o ilk alındığındaki lezzetini kaybediyor. Bu yüzden ekmeklerini buzdolabında saklamak pek de doğru bir seçenek değil.

Peki ekmekleri nasıl muhafaza etmeliyiz?

Ekmeklerinizi kısa bir süre içerisinde yemeyecekseniz buzdolabı poşetlerinin içerisine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ancak ekmeklerinizi dilimlemeli ve buzdolabı poşetinin havasını güzelce alıp öyle derin dondurucuya koymalısınız. Ekmekleri bir bez torbanın içerisinde de muhafaza ederek havayla temas etmesini de önleyebilirsiniz. Ekmekleri birkaç gün içerisinde tüketecekseniz temiz, serin bir ortamda havayla temas etmesini önleyecek şekilde saklayabilirsiniz.

Ekmeğin küflenmemesi için ne yapmak gerekiyor?

Nemli ortamlar ekmek için uygun değildir. Nemle karşılaşınca ekmek kısa bir süre içerisinde küflenir ve yenilemez bir hale gelir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ekmeğinizi küften sirke yardımıyla koruyabilirsiniz. Ekmeklerinizin kolay bir şekilde küflenmemesi için ekmekleri sakladığınız kabı biraz sirke döktüğünüz bezle silebilirsiniz. Sprey şişesiyle de sirkeyi püskürtebilirsiniz. Sirke küf oluşumunun önüne geçer ve bu sayede ekmekleriniz küflenmeden daha uzun süre dayanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.