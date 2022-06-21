Ekmek fiyatına zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ekmek fiyatları arttı mı? 3 liradan 4 liraya çıkarılan ekmeğin fiyatının geçtiğimiz haftalarda arttığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların ardından 'Ekmeğin fiyatı 5 TL mi?' gibi sorularla ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki ekmeğin fiyatı arttı mı? 2022 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar?

Ekmek fiyatı 5 TL mi? Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde fiyatlar arttı. Geçen yıl 1,75 TL'den 2,5 TL'ye yükselen ekmeğin fiyatı bu yıl 4 TL'ye çıktı. Bazı bölgelerde 4 - 4,5 TL arasında satılan ekmek fiyatlarına yeni zam yapıldığı iddia edildi. Peki ekmeğin fiyatı arttı mı? 2022 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar? Ekmek fiyatı 5 TL mi? İşte son gelişmeler...

Ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre İstanbul'un bazı semtlerinde 5 liraya ekmek satılacağı söylendi. Ancak ekmek fiyatlarındaki artışla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Temmuz ayının ilk haftasında 210 gram ekmek 4 lira, 240 gram ekmek 5 lira olacak" dedi. Çetin sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 liraya satışı bile henüz resmi onay almadı. Resmi tarifenin Temmuz ayında çıkması beklenirken bu olmadan ekmek yeni bir gayri resmi artışla 5 liraya çıkmış olacak' dedi. .