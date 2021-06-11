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Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek? Ekmek 4 lira mı oldu?

Ekmek 4 lira mı olacak? Sosyal medyada gündem olan Ekmek 4 TL iddiaları sonrası vatandaş da ekmeğe zam mı gelecek diye sormaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar vatandaşın kafasını karıştırdı. Peki Ekmek 4 lira mı oldu? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam haberleri gerçeği yansıtmıyor. Ekmek için belirlenen fiyatlar güncelliğini koruyor.

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Google News - Timeturk
11.06.2021 15:18:43
Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek? Ekmek 4 lira mı oldu?

Ekmek 4 lira mı olacak? Sosyal medyada gündem olan Ekmek 4 TL iddiaları sonrası vatandaş da ekmeğe zam mı gelecek diye sormaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar vatandaşın kafasını karıştırdı. Peki Ekmek 4 lira mı oldu? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam haberleri gerçeği yansıtmıyor. Ekmek için belirlenen fiyatlar güncelliğini koruyor. 

EKMEK 4 TL Mİ OLACAK?

Sosyal medyada pylaşılan ekmek 4 tl paylaşımları vatandaşı endişelendirdi. Özellikle koroan virüs pandemisi ile kesesi dah da daralan çalışanlar ekmeğin 4 tl olacağı iddiaları karşısında dondu kaldı. Peki gerçekten de ekmek 4 tl mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek? Sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yanıstmadığı öğrenildi. Ekmek fiyatının bir süre daha sabit alacağı öğrenildi. 

ATAMAN: EKMEK 4 TL OLUR

Sözcü'nün haberine göre Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, kuraklık yüzünden gelişimini tamamlayamayan ekmeklik buğdayın bir çok yerde saman veya hayvan yemine dönüştürüldüğünü, bu gidişle halen 1.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin 4 liradan satılmak zorunda kalınacağını söyledi. Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü şartlarda dahi 2 lira 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

EKMEK FİYATI NE KADAR?

Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam gelmedi. Ekmeğe yapılan son zam geçerliliğini koruyor. Peki ekmek fiyatları ne kadar?

İstanbul'da 200 gram ekmek 1,5 TL

Ankara'da 250 gram halk ekmek 1,25 TL

İzmir'de i200 gram ekmek 1,5 TL

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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