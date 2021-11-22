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TIMETURK / GENEL / Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe yeni zam mı gelecek?

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe yeni zam mı gelecek?

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe yeni zam mı gelecek? Ekmeğe geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve ekmek fiyatı 2.5 TL'ye çıkmıştı. Son günlerde ekmeğe yeni zamların gelebileceği iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı. Bazı fırıncıların artan maliyetler nedeniyle ekmeği 3-4 lira arasında satışa çıkarmak üzere olduğu iddialarına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Balcı açıklamasında 'Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.

3 Saat Önce
2021-11-22 15:44:23
Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe yeni zam mı gelecek?

Ekmepe yeni zamların gelebielceği konuşulurken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Balcı ekmeğin amliyetinin sürekli arttıoüını belirtti. Balcı ''Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğalgaz ve su fiyatları her gün değişmektedir". Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır.'' dedi.

Ekmek 4 lira mı olacak?

Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir." dedi.

Ekmek 4 TL mi olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası, İstanbul'daki fırıncıların zam için harekete geçtiğini belirtti. Sendika ayrıca, bazı fırıncıların bugünden itibaren zam kararını beklemeden ekmeği 3-4 liradan satışa sunacağını da duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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