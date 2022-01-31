DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altındağlı gençlerden kızak keyfi
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den ‘F-16’ açıklaması
Çorum FK'nın genç kalecisi Mahmut Eren Güler göz dolduruyor!
Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli?
Kocaelispor'dan yılın bombası Kiril Despodov
Kübra Ece kimdir? Kübra Ece ölüm nedeni nedir? Kübra Ece intihar mı etti?
Tunceli-Ovacık Karayolu trafiğe kapatıldı
Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı?
MTV nasıl ödenir? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Koronavirüs, hamsterlardan insanlara bulaşıyor!
15 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen tercih sonucu akşam mı açıklanacak?
Peskov'dan İngiltere'ye yaptırım tepkisi
Elon Musk'ın jetinin hareketlerini ifşalayan genç para teklifini reddetti
Ekmek 4-5 liradan satılıyor iddialarına yanıt

TIMETURK / GENEL / Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı?

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı?

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı? Sosyal medyada bir süredir devam eden ekmek fiyatları tartışmasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Ekmeğe zam geleceği ve bazı illerde ekmeğin 5 lira, 6 liraya satıldığı iddialarını yalanlayan Balcı '200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-31 15:44:04
Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı?

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı? Sosyal medyada bir süredir devam eden ekmek fiyatları tartışmasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Ekmeğe zam geleceği ve bazı illerde ekmeğin 5 lira, 6 liraya satıldığı iddialarını yalanlayan Balcı "200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Bir süredir sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında ekmeğe zam yapılacağı ve ekmek fiyatlarının 4 lira ile 5 lira arasında değişeceği iddia edilşiyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan iddialar üzerine açıklama geldi.

Ekmek 4 lira mı olacak

Başkan Balcı ekmeğe zam mı geldi? sorusuna da yanıt verdi. Balcı açıklamasında şunları söyledi: "Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Bir başka ifade ile ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Ekmeğe zam mı geldi?

Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş