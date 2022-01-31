Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı? Sosyal medyada bir süredir devam eden ekmek fiyatları tartışmasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Ekmeğe zam geleceği ve bazı illerde ekmeğin 5 lira, 6 liraya satıldığı iddialarını yalanlayan Balcı '200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir' dedi.

Ekmek 4 lira mı olacak? Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı 5 lira mı? Sosyal medyada bir süredir devam eden ekmek fiyatları tartışmasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Ekmeğe zam geleceği ve bazı illerde ekmeğin 5 lira, 6 liraya satıldığı iddialarını yalanlayan Balcı "200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Bir süredir sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında ekmeğe zam yapılacağı ve ekmek fiyatlarının 4 lira ile 5 lira arasında değişeceği iddia edilşiyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan iddialar üzerine açıklama geldi.

Ekmek 4 lira mı olacak

Başkan Balcı ekmeğe zam mı geldi? sorusuna da yanıt verdi. Balcı açıklamasında şunları söyledi: "Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Bir başka ifade ile ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Ekmeğe zam mı geldi?

Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı. .