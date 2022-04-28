Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak?
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak? Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddia vatandaşları endişelendirdi. Son aylarda gıda ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından ekmek fiyatları da artmıştı. Ekmeğe bir zam daha geleceği ve fiyatının 4.5 liraya çıkacağı açıklandı.
2022-04-28 13:48:33
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak? Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddia vatandaşları endişelendirdi. Son aylarda gıda ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından ekmek fiyatları da artmıştı. Ekmeğe bir zam daha geleceği ve fiyatının 4.5 liraya çıkacağı açıklandı.
Ekmeğe zam iddiları vatandaşları endişelendirdi. Son zamanlarda pek çok gıda ürününnde peş peşe fiyat artışları yaşanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından buğday fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı.
İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu?
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ekemeğe zam geleceği ve ekmeğin fiyatının 4.5 TL'ye çıkacağı iddia edildi. İddia üzerine henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Nisan ayı başında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları sonrası maliyetlerin arttığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Dondurma dolaplarını kaldırdık, kola dolaplarının fişini çektik” dedi.
1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak?
Artan maliyetler karşısında son aylarda art arda fiyat artışı yapılan ekmeğe, 1 Mayıs'ta da zam geleceği iddia edildi. İstanbul'da 5-6 ilçede ekmeğin satış fiyatı 4 TL'den 4.5 TL'ye yükseltilecek.
İstanbul'da ekmek ne kadar?
İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılıyor. .
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