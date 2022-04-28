Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 4.5 TL mi oldu? Ekmek hangi ilçelerde 4.5 lira olacak? 1 Mayıs'ta ekmeğe zam mı yapılacak? Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddia vatandaşları endişelendirdi. Son aylarda gıda ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından ekmek fiyatları da artmıştı. Ekmeğe bir zam daha geleceği ve fiyatının 4.5 liraya çıkacağı açıklandı.