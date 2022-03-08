Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmek fiyatları artacak mı? Ekmeğe zam mı gelecek?

Ekmeğe zam mı gelecek? Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmek fiyatları artacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra başta petrol ve doğalgaz olmak üzere pek çok alanda fiyatlar yükseldi. İki büyük buğday üreticisi Rusya ve Ukrayna'nın savaşı buğday fiyatlarının günler içinde yüzde 60 artmasına neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşının tedarik zincirinde aksamaların da yaşanmasıyla uluslararası piyasada buğday fiyatlarında yükseliş sürüyor. Temel gıda maddesi olan buğdayda yaşanan fiyat artışı vatandaşları da endişelendiriyor.

Ekmeğe zam mı gelecek? Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmek fiyatları artacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra başta petrol ve doğalgaz olmak üzere pek çok alanda fiyatlar yükseldi. İki büyük buğday üreticisi Rusya ve Ukrayna'nın savaşı buğday fiyatlarının günler içinde yüzde 60 artmasına neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşının tedarik zincirinde aksamaların da yaşanmasıyla uluslararası piyasada buğday fiyatlarında yükseliş sürüyor. Temel gıda maddesi olan buğdayda yaşanan fiyat artışı vatandaşları da endişelendiriyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin savaşa dönmesi ile buğday fiyatları adeta fırladı. Savaşın patlak vermesiyle buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yılbaşına göre de yüzde 60'ın üzerinde artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya iki büyük buğday üreticisi olarak biliniyor. İki ülkenin savaşında buğday ve tahıl ürünlerinde hızlı bir artış meydana geldi. Temel gıda maddelerinin hammaddesi olan buğdayda yaşanan fiyat artışının ekmek fiyatlarını artırıp artırmayacağı merakla bekleniyor.

Ekmeğe zam gelecek mi?

Ukrayna ve Rusya'nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişelerle buğday ve tahıl fiyatları yükselişe geçti. Yaşanan artış vatandaşları da endişelendirmeye başladı.

Ekmek fiyatları artacak mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekemek fiyatlarına zam gelecek mi? sorusuna yanıt verdi. Ekmek fiyatlarının hedeflenen seviyede devam ettiğini ifade eden Balcı, "Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. TMO'nun da destekleriyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Ekmek nedir?

Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan temel gıda. .