Ekmeğe yeni zam yolda

İTO Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu.

İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak.

Fırıncılar bu zamların 14 bin TL'lik cezai yaptırımın göze alarak yapıldığını söyledi. Resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

Erdoğan Çetin, “210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL'den satılması resmi olarak da mümkün olacak” dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu.

İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak.

Fırıncılar bu zamların 14 bin TL'lik cezai yaptırımın göze alarak yapıldığını söyledi. Resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

Erdoğan Çetin, “210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL'den satılması resmi olarak da mümkün olacak” dedi.

“Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor” ifadelerini kullanan Çetin, “Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım” diye konuştu.

“Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor” ifadelerini kullanan Çetin, “Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım” diye konuştu. .