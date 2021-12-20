Ekinezya çayı migrene iyi geliyor

Ekinezya çayı ekinezya bitkisinin kökü, çiçekleri ve yapraklarından elde edilir. Bu çay birçok hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılır. Peki ekinezya çayı nasıl demlenir? Ekinezya çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Ekinezya çayının bir zararı var mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Ekinezya bitkisinin kökü, çiçekleri ve yapraklarından hazırlanan ekinezya çayı birçok hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu bitki Amerika'da doğal olarak yetişir ve kıtadaki en popüler bitkilerden biridir. Ekinezya, şifalı olduğu için geçmişte de tüketilmekteydi.

Ekinezya bitkisinin ismi görüntüsünden dolayı Yunancada dikenli kirpi manasına gelen "ecinos" kelimesinden türemiştir. Papatyagiller familyasına ait olan ekinezya; koni çiçeği, Hint başı, kirpi çiçeği, Kansas otu, tarak çiçeği, Brauneria pallida, Brauneria angustifolia ve kırmızı ayçiçeği isimleriyle de tanınmaktadır.

Ekinezya çayı nasıl demlenmeli?

Ekinezyanın kökü, yaprak ve çiçeklerinden çok daha güçlü bir etkiye sahiptir. Bu yüzden ekinezyadan en yüksek verimi alabilmek için bitkinin kök kısmının kullanılması tavsiye edilmektedir. Ekinezya kökü tazeyken de kurutulduktan sonra da demlenerek tüketilebilir. Bunun için dört tatlı kaşığı ekinezya bitkisini bir litre kaynar suya atın. Beş dakika demleyin. Bitkinin kök kısımları acı bir tada sahiptir. Bu yüzden içmekte zorlanırsanız içerisine zencefil, limon veya bal ilave edebilirsiniz.

Çayın tatlı olmasını istiyorsanız ekinezyanın kökü yerine yapraklarından çay hazırlayın. Ekinezya çayı, günde üç defa olmak üzere öğün aralarında tüketilebilir. On gün boyunca düzenli olarak ekinezya çayını tükettikten sonra iki hafta ara verin. Soğuk algınlığının daha hızlı bir şekilde iyileşmesi için ekinezya çayını sıcak olaran tüketin.

Ekinezya çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ekinezya çayı vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede başta grip olmak üzere, virüs yoluyla bulaşan tüm hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Düzenli olarak ekinezya çayı tüketilirse E vitamini, B vitamini, A vitamini, sodyum, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi önemli mineralleri vücudunuza kazandırırsınız. Bu sayede ekinezya vücudunuza dinçlik sağlayacaktır.

Ekinezya çayı migren ağrıları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Aynı zamanda kas ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Boğaz ve akciğerde oluşan iltihabın zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Harici olarak kullanılırsa egzama ve sivilcelere karşı da yarar sağlar.

Ekinezya çayının bir zararı var mı?

Ekinezya çayı gebelik dönemindeki kadınlar için ve düzenli olarak ilaç kullanan kişiler için uygun değildir.

Ekinezya ilaçlarla etkileşime girebilir, bazı hassas bünyelerde alerjik belirtilere neden olabilir. Gene ve papatyaya alerjisi olanlar ekinezya çayından da uzak durmalıdır.

Bu çayın kalp ilaçları ve karaciğere hasar veren ilaçlarla birlikte kullanımı tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca tüberküloz, romatoid artirit, lupus, multiple skleroz gibi sağlık problemleri olanların, doktor müsadesi olmadan ekinezya çayı tüketmesi önerilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.