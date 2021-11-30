Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında? Son günlerde adı sıkça merak edilen isimlerin başında Ekin Uzunlar geliyor. Özellikle Karadeniz müzikleri ile tanınan Ekin Uzunlar sesi ve müzik performansı ile pek çok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. Ekin Uzunlar'ın koyu bir Trabzonspor hayranı olduğu da biliniyor. İşte Ekin Uzunlar'ın hayatı ve bilinmeyenleri...

Karadeniz ezgileri ile şarkılar söylen ve Karadeniz namelerine şarkılarında yer veren Ekin Uzunlar son zamanların popüler isimleri arasında yer alıyor. Ekin Uzunlar'ın kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı gibi konular internette oldukça fazla araştırılır oldu. Peki Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında? Özellikle Karadeniz müzikleri ile tanınan Ekin Uzunlar sesi ve müzik performansı ile pek çok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. Ekin Uzunlar'ın koyu bir Trabzonspor hayranı olduğu da biliniyor.

Ekin Uzunlar kimdir?

Karaedniz ezgilerini şarkılarına harmnlayarak eşsiz bir müzik sunan Ekin Uzunlar son zamanların oldukça popüler isimlerinden biri.

21 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya gelen Ekin Uzunlar 30 yaşındaır.

Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır.

Ekin Uzunlar'ın koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğu da bilinmektedir.

Ekin Uzunlar, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünde okumuştur.

Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşta başlayan Ekin Uzunlar 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır.

Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela'nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Ekin Uzunlar, 2012'de Sır, 2013'te Rüzgar ve Çaykara Dağları, 2016'da Alışamadı Gönlüm, Duy Sesimi, 2017'de Hediye, 2014'te Sensiz Geceler 2018 yılında ise Son Bir Kez isimli single ile müzikseverlerle buluşmuştur.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Soundtracklerinde ise Selçuk Balcı ile beraber Kemençe çalmıştır.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

Ekin Uzunlar, Karadeniz'in otantik ve kendine özgü müzik tonlarının batı tarzı müzikle sentezleyerek kendi tarzını oluşturmuştur ve bu tarz çok sevilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.