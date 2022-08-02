Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu nereli, kaç yaşında? İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Aşk Adası'nı (Love Island) Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu kazandı. 50 bin sterlinlik ödülün de sahibi olan Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'nin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Genç yarışmacıya pek çok markadan da reklam teklifi geldiği öğrenildi. Ekin Su Cülcüloğlu daha önce Türk dizisinde de rol almıştı. İşte Ekin Su Cülcüloğlu kimdir sorusunun yanıtı...

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu nereli, kaç yaşında? İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Aşk Adası'nı (Love Island) Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu kazandı. 50 bin sterlinlik ödülün de sahibi olan Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'nin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Genç yarışmacıya pek çok markadan da reklam teklifi geldiği öğrenildi. Ekin Su Cülcüloğlu daha önce Türk dizisinde de rol almıştı. İşte Ekin Su Cülcüloğlu kimdir sorusunun yanıtı...

İngiltere'de yayınlanan ve en çok izlenen programlardan biri olan Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmaya damgasını vurdu. Yarışmayı kazan Ekin Su Cülcüloğlu aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldu. Ülkede en çok konuşulan kişiler arasına giren Ekin Su Cülcüloğlu'nun kim olduğu da merak ediliyor.

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir?

Ekin Su Cülcüloğlu 27 yaşındadır. Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokuyan Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası'na (Love Island) yarışmasını kazandı. Yarışmayı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu. Yarışma sonunda Ekin Su Cülcüloğlu'na pek çok ünlü markadan da reklam teklifleri geldiği belirtiliyor.

Ekin Su Cülcüloğlu 21 Ağustos 1994'te Londra, Islington'da dünyaya geldi. Arda adında bir erkek kardeşi vardır. 10 yaşında Loughton, Essex'e taşındı ve daha sonra çeşitli okullarda oyunculuk üzerine eğitimler aldı. Aynı zamanda müzikal tiyatro okudu.

Cülcüloğlu 2011 yılında İrlanda'yı temsilen Miss Asia Pacific World'de yarıştı.

2015 yılında mezun olan Central Lancashire Üniversitesi'nde sahne sanatları eğitimi almadan önce çeşitli güzellik yarışmalarında yarıştı.

Cülcüloğlu 2020'de başrol oyuncusu Kuzey'in (İsmail Demirci) hayatını kurtaran Londralı bir fotoğrafçı olan Işıl rolünü canlandırdığı Türk televizyon dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol aldı. Ayrıca bir Türk dizisinde bir seri katili canlandırdı.

Instagram'ı da aktif şekilde kullanan Ekin Su Cülcüloğlu'nun 1.7 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun gelecek aylarda sponsorlu içeriklerle kazancını artırması bekleniyor. .