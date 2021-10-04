Ekim kira artış oranı | Ekim 2021 kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim ayı kira zam oranı 2021

Ekim kira artış oranı | Eylül 2021'in enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Binlerce kiracı ve ev sahibi Ekim ayında yapılacak kira zammının ne kadar olacağını netleştirmek için Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyordu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kira zam oranları da belli oldu. . Ekim 2021 kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim ayı kira zam oranı 2021 ne kadar olacak? İşte Ekim 2021 kira artış ve zam oranları...

Ekim kira artış oranı | Eylül 2021'in enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Binlerce kiracı ve ev sahibi Ekim ayında yapılacak kira zammının ne kadar olacağını netleştirmek için Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyordu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kira zam oranları da belli oldu. . Ekim 2021 kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim ayı kira zam oranı 2021 ne kadar olacak? İşte Ekim 2021 kira artış ve zam oranları...

Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ülkemizce yüz binlerce kiracı ve mülk sahibi Eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasını bekliyordu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla Ekim ayı kira zam oranları da belli oldu. Peki Ekim 2021 kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim ayı kira zam oranı 2021 belli oldu mu?

Ekim 2021 kiraya ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2021 enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Kira zamlarında 12 aylık ortalama baz alındığına göre Ekim zam oranı da yüzde 16.42 olarak belirlenecek.

Ekim 2021 kira artış oranı

Ekim ayında kiraya maksimum yüzde 16.42 oranında zam yapılabilecek. Yüzde 16.42 oranında 1000 TL'lik bir kira aşağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Ağustos kira artış oranı ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

12 aylık ortamala %15,15 olduğua göre zam oranı %15,15 olacak. Örnek vermek gerekirse Ağsutos ayı kira artışı şağıdaki gibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.