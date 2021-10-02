Ekim ayında tezgahlarda hangi balıklar olacak?

Balık vitaminler ve mineraller içeriğiyle oldukça önemli bir kaynaktır. Bu yüzden uzmanlar haftada en az 2 defa balık tüketmemizi önerir. Peki ekim ayına girdiğimiz şu günlerde tezgahlarda hangi balıkları göreceğiz? Bu balıkların faydaları neler? En doğru balık pişirme yöntemi hangisi? Sizler için derledik...



İçeriğindeki koruyucu yağ asidi sayesinde kalp hastaları için çok önemli bir besin olan balık, kırmızı ve beyaz etten daha çok tercih ediliyor. Çünkü balık içerisinde hiç kolesterol bulundurmuyor. Bol miktarda B, A ve D vitaminine sahip balık, insan vücudu için gerçekten çok faydalı. Özellikle çocuklar ve gelişme çağındaki gençler için temel besin maddelerinden.

Her balığın tüketilmesi gereken doğru bir zaman var. Peki ekim ayında hangi balıkları tüketmek gerekir?

Palamut sonbahar ve kış aylarında güneşten alamadığımız D vitaminini vücudumuza sağlar. Palamut ayrıca protein bakımından da zengindir. Haftada iki defa palamut tüketerek vücudunuza bir iyilik yapabilirsiniz.

Tekir balığı kemik ve zeka gelişimi için çok faydalıdır. Bu yüzden gebeler ve çocuklar tekir balığını mutlaka tüketmelidir.

Lüfer eylül ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar tüketilebilir. Az yağ içeren bu balık kilo problemi yaşayanların da diyet listesinde yer alabilir.

Çipura etçil bir balıktır. Bu yüzden vitamin ve mineral içeriği çok zengindir. Yaşlanmaya sebep olan hücreleri azaltır ve cildin geç yaşlanmasına katkı sağlar.

Kırlangıç balığı kanda yağ oranını düzenler, kalp damar sağlığını korur. Haftada iki defa tüketirseniz beyin fonksiyonlarınız daha iyi çalışacaktır. Ayrıca kırlangıç balığı depresyonu ve stresi de önler. Kanser hücrelerinin oluşumunun önüne geçer.

Uskumru B vitamininden en zengin besinlerdendir. Uskumru tükettiğinizde vücudunuzun günlük B12 vitamini ihtiyacının yüzde 85'ini karşılamış olursunuz.

En sağlıklı balık pişirme yöntemi nedir?

Izgara ve fırınlama yöntemi sayesinde yağsız balık pişirebilirsiniz. Fakat bu yöntemleri kullanırken balığı açık ateşte pişirmemeli, pişirme zamanını kısa tutmalısınız. Izgara ederken balığı yakıyorsanız pişirmeden önce marine etmenizi tavsiye ederiz. Fırında pişirilen balıkta daha az omega-3 yağı kaybı olur, unutmayın...

Buharda pişirdiğiniz balıkta da düşük ısı sayesinde besin değeri korunacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.