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TIMETURK / GENEL / Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2021 kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2021 kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla Eylül kira artış oranları da netleşmiş oldu. Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2021 kiralara ne kadar zam yapılacak? Enflasyon eylülde yüzde 1.25 artarken yıllık bazda yüzde 19.58 oldu.

3 Saat Önce
2021-10-04 10:05:47
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2021 kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla Eylül kira artış oranları da netleşmiş oldu. Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2021 kiralara ne kadar zam yapılacak? Enflasyon eylülde yüzde 1.25 artarken yıllık bazda yüzde 19.58 oldu.

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Ağustos kira artış oranı ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

12 aylık ortamala %15,15 olduğua göre zam oranı %15,15 olacak. Örnek vermek gerekirse Ağsutos ayı kira artışı şağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,15

Zam bedeli: 151,5 TL

Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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