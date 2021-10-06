Ekim 2021 burslar yattı mı? Ekim KYK burs ve öğrenim kredisi hesaplara yattı mı? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla üniversite öğrencileri de okullarında eğitim göremeye başladı. Üniversite öğrencileri pahalılığın arttığı şu günlerde eğitimlerini kolay idame ettirebilmek için burs ve kredi alıyor. Ekim ayı burs ve kredilerin ne zaman yatacağı binlerce üniversiteli tarafından merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ekim ayı burs ve kredilerin hesaplara yattığı belirtildi.

Ekim 2021 burslar yattı mı? Ekim KYK burs ve kredi hesaplara yattı mı? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla üniversite öğrencileri de okullarında eğitim göremeye başladı. Üniversite öğrencileri pahalılığın arttığı şu günlerde eğitimlerini kolay idame ettirebilmek için burs ve kredi alıyor. Ekim ayı burs ve kredilerin ne zaman yatacağı binlerce üniversiteli tarafından merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ekim ayı burs ve kredilerin hesaplara yattığı belirtildi.

Ekim KYK burs ve öğrenim kredisi hesaplara yattı mı?

Yüz yüze eğitimlere başlayan üniversite öğrencileri burs ve kredilerin ne zaman yatacağını merak ediyordu. KYK, T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ekim ayı burs ve kredileri ile ilgili yaptığı açıklamada 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

Burs nedir?

Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır

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