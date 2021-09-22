2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşemeyen yüz binlerce öğrenci ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. YKS ek tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erecek. Ek yerleştirme tercihi yapan binlerce kişi YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananların üniversiteye kayıt tarihleri...

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşemeyen yüz binlerce öğrenci ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. YKS ek tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erecek. Ek yerleştirme tercihi yapan binlerce kişi YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananların üniversiteye kayıt tarihleri...

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonucu ile bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarını çoktan tamamladı ve derslere başladı. Sırada YKS ek tercih işlemleri ve ek tercih sonuçlarının açıklanması var. YKS ek tercih başvurusu yapan yüz binlerce kişi sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor. YKS ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşme ihtimali yüksek olanlar YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak? diye soruyor.

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler derslerine Ekim ayının ortasında başlayabilir. Üniversite kayıtlarının ardından barınma problemi için yurt ve ev arayışına girişecek olan öğrencilerin önünde zorlu süreçler bulunuyor.

YKS ek yerleştirme sonuçarı ne zaman açıklanır?

Ek tercihlerini tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM YSK ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı. Ancak ek tercih sonuçlarının Ekim ayının başında açıklanması bekleniyor.

Ek tercih sonucu nereden sorgulanır?

2021 Ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulanabilir. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek tercih (ek yerleştirme) nedir?

YKS ek tercih üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir. Ek tercih ile üniversite kazanamamış yüz binlerce kişiye yeni bir şans tanınır. Ek yerleştirme ile binlerce kişi açık kalan üniversite kontenjanlarına yerleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.