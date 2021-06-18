Ek ödeme kimlere verilecek 2021 | Özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi?

Ek ödeme kimlere verilecek 2021 | Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile sağlık personeline ek ödeme yapılmasının önün açıtı. Kovid aşısında günlük 1.5 milyon dozu gördüğümüz şu günlerde aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılacak. Peki özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi? Özel sağlık kurulularında görevli personele ek ödeme yapılacak mı? İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Özel hastane çalışanına ek ödeme yapılacak mı?

Ek ödeme kimlere verilecek 2021 | Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile sağlık personeline ek ödeme yapılmasının önün açıtı. Kovid aşısında günlük 1.5 milyon dozu gördüğümüz şu günlerde aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılacak. Peki özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi? Özel sağlık kurulularında görevli personele ek ödeme yapılacak mı? İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Özel hastane çalışanına ek ödeme yapılacak mı?

Türkiye koronavirüs ile mücadelede aşılama ile eilin güçlendirmeye devam ediyor. Günlük aşılama rekorunun kırıldığı şu günlerde aşı odası personeli ile ilgili ek ödeme kararı alınıd. Bakanlık aşı odasında görev yapan personele ek ödeme verilmesine karar verildi. Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi. Ek ödeme kimlere verilecek? Özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi?

Korona aşı personeline ne ke kadar ek ödeme yapılacak?

Ek ödeme kimlere verilecek 2021 | Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak. Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi?

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir?

İkinci basamak resmi sağlık kurumu

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri

Özel Dal Hastaneleri

SSK Hastaneleri ve

Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İkinci basamak özel sağlık kuruluşu

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık kurumu

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile

Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.