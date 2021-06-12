Ek atama olacak mı 2021 | Ek atama ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanı

Ek atama olacak mı 2021 | 20 bin öğretmen atamasının dışında Haziran ve Temmuz aylarında ek atama bekleyen öğretmen adayları gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yıllardır atanmayı bekleyenler 2021 ek atama kontenjanı ile şanslarını arttırmak istiyor. Bakan Selçuk'un ek atama ile ilgili yaptığı açıklama binlerce kişiyi umutlandırdı. Peki ek atama yapılacak mı? Ek atama ne zaman yapılacak? Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi ek atama yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki öğretmen ek atama kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen 2021 ek atama son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

Ek atama olacak mı 2021 | 20 bin öğretmen atamasının dışında Haziran ve Temmuz aylarında ek atama bekleyen öğretmen adayları gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yıllardır atanmayı bekleyenler 2021 ek atama kontenjanı ile şanslarını arttırmak istiyor. Bakan Selçuk'un ek atama ile ilgili yaptığı açıklama binlerce kişiyi umutlandırdı. Peki ek atama yapılacak mı? Ek atama ne zaman yapılacak? Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi ek atama yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki öğretmen ek atama kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen 2021 ek atama son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

Atama bekleyen binlerce öğretmen 20 bin öğretmen atamasının yapılacağının açıklanması ile sevindi. Ancak 20 bin atamanıny etersiz kaldığınuı düşünen çok büyük bir kitle hükümete ek atama yapılması için sesini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinden de aktif olarak ek atama talebinde bulunan kişiler binlerce mesaj atıyor. Peki 2021'de ek atama olacak mı? Yazın ek atama yapılacak mı? Özellikle korona virüs döneminde seyreltilmiş eğitime geçilmesiyle okullarda öğretmen açığı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Atama bekleyen öğretmenler gelecek ek atama müjdesini bekliyor. Peki 2021'de ek atama olacak mı, ek atama ne zaman yapılacak?

Ek atama olacak mı 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ek öğretmen atamalarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Selçuk açıklamasında "Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor." dedi. Açıklama ile umutlanan öğretmen adayaları gelecek ek ataması müjdesini bekliyor.

Ek atama ne zaman yapılacak?

Ek atama takvimine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 yılında ek atama yapılıp yapılmayacağı da henüz belli değil. Ek atamalar ile ile ilgili resmi açıklama gelirse detayları ekleyeceğiz.

Öğretmen ek atama kontenjanı belli oldu mu?

2021 yılı ek atama kontenjan ve branş dağılımları henüz belli değil. Zira henüz ek atama olup olmayacağı da netleşmedi. Ek atama yapılacağı açıklandıktan sonra kontenjan ve branş dağılımı bilgilierini sizlerle paylaşabiliriz.

2021 atama takvimi

20 bin öğretmen ataması için ön başvurular geride kaldı. Adaylar sözlü sınavlarını 17 Mayıs-6 Haziran'da tamamladı. Sözlü sınavsonuları ise 8 Temmuz'da açıklanacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.