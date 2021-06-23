Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi? ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihleri arasında olacak. Kimlik belgesini kaybeden adaylar YKS'ye ehliyetle girilip girilmeyeceğini araştırmaya başladı. ÖSYM konu ile ilgili yaptığı açıklama ve duyurularla bu soruya yanıt vermişti. İşte Ehliyet ile YKS'ye girilir mi sorusunun yanıtı...

Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi? ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihleri arasında olacak. Kimlik belgesini kaybeden adaylar YKS'ye ehliyetle girilip girilmeyeceğini araştırmaya başladı. ÖSYM konu ile ilgili yaptığı açıklama ve duyurularla bu soruya yanıt vermişti. İşte Ehliyet ile YKS'ye girilir mi sorusunun yanıtı...

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavına 2,5 milyondan fazla aday katılacak. YKS'ye girecek olanadaylar sınava sayılı günler kala akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. Sınava giriş belgesi ile birlikte istenen kimliğin yerine ehliyetin kabul edilip edilmeyeceği sorusu her sene olduğu gibi bu sene de araştırılıyor. ÖSYM daha önce yapmış olduğu açıklamalar ve duyurular ile bu soruya net olarak yanıt vermişti. İşte Ehliyet ile YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile YKS'ye girilir mi? sorusunun yanıtı...

Ehliyetle YKS'ye girilir mi?

Ehliyet (sürücü belgesi) ile YKS sınavına girilmesi mümkün değildir. ÖSYM'nin bu konudaki tutumu bellidir. ÖSYM sınavlarına giriş için adaylardan fotoğraflı ve aşırı derecede yıpranmamaış güncel kimlik kartları istenecekdir. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi?

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.