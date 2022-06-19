Ehliyet sınavı giriş belgesini kaybettiğinde ne yapılır?

Ehliyet sınavına gireceklere sınav giriş belgesi verilir. Hem yazılı sınav hem de direksiyon sınavı için verilen bu belgenin sınav sırasında yanınızda olması gerekmektedir. Sınav giriş belgesini kaybedenler ne yapacağını şaşırıyor. İşte ehliyet sınav giriş belgesinin kaybolması durumunda yapılması gerekenler…

Trafikte yer almak isteyen her vatandaşın ehliyet yazılı ve direksiyon sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. Bu sınavları tamamlayan adaylar sürücü belgesi almaya hak kazanırlar. Adaylara sınava girmeleri için bir sınav giriş belgesi verilir. Verilen bu belge kaybolduğunda yapılması gerekenleri sizlerle paylaştık.

Ehliyet sınav giriş belgesini kaybettiğinde ne yapılır?

Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaşının trafikte yer alabilmesi için ehliyet sınavını geçmesi gerekmektedir. Adaylar 18 yaşını doldurduktan sonra gerekli belgelerle birlikte ehliyet başvurusunda bulunabilirler. Adayların ehliyet alabilmeleri için öncelikle ehliyet başvurusu yapmaları gerekmektedir. Ardından eğitime giren öğrenciler bir sınava tabi tutulur. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı ile sınava girmeleri zorunludur. Sınav giriş belgeleri adaylara kurs tarafından verilmektedir. Adaylar sınav giriş belgelerini internetten alamazlar.

Sınava girmeden önce verilen sınav giriş belgesi belirli nedenlerle kaybolmuş olabilir. Bu durumda yapmanız gereken tek şey tekrar sınav giriş belgesi almak için kursu aldığımız yere başvurmanızdır. Sınava sadece kimlik belgenizle giremezsiniz.

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