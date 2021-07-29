Ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir?

Ehliyet sınavına giren birçok kişi ehliyet sınavı sonuçlarını ne zaman öğreneceklerini merak etmektedir. İnternet üzerinden araştırma yapan birçok kişi ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun cevabını aramaktadır. Ehliyet sınavları online ortamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmaktadır. Ehliyet sınav sonuçları da yine Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından online olarak yayınlanmaktadır. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 ehliyet sınavı sonuçları nereden öğrenilir? e-Sınav MEB ehliyet sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Trafikte motorlu taşıt kullanabilmek için ehliyet alması gereken birçok kişi öncelikle ehliyet sınavına girmektedirler. Ehliyet sınavına giren adaylar, sınavdan sonra ise geçip geçmediklerini öğrenmek isterler. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan sürücü adayları, özellikle ehliyet sınavı sonucu nasıl öğrenilir sorusuna odaklanmaktadır. İşte tüm detayları ile ehliyet sınavı sonucu nasıl öğrenilir? sorusunun cevabı…

Ehliyet sınavı sürücü adaylarının teorik olarak alması gereken zorunlu bir sınavdır. Bu sınavı başarı ile geçen adaylar pratik olarak da test edilirler. Teorik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır. Sürücü adayları bu 50 sorudan 35'ini doğru cevaplamaları gerekmektedir. 35 sorunun altında doğru cevaplayan katılımcılar sınavda başarısız sayılırlar. Başarısız sayılan adayların ise tekrardan bu sınava girmeleri gerekmektedir. Ehliyet sınavına giren adayların merak ettiği bir diğer mesele ise sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği meselesidir. Sürücü adayları uygulamalı sınava girebilmek için yapılan teorik sınavdan geçip geçmediklerini öğrenmek için araştırma yaparlar. Ehliyet sınav sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan esinav.meb.gov.tr adlı web siteden T.C. kimlik numaraları ve sitede yer alan güvenlik kodu ile öğrenebilirler.

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Ehliyet almak için gereken şartlar nelerdir?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar aşağıda bahsedilen şu üç şartı sağlamaları gerekmektedir;

Ehliyet alabilmek için sürücü adayının uygun bir yaşta olması gerekmektedir. Buna ek olarak 18 yaşını dolduran bireyler, her türde ehliyet başvurusu yapamamaktadır. Ehliyet türleri için yaş sınırlaması farklı olabilmektedir.

İkinci şart ise ehliyet türleri için geçerlidir. Ehliyet türlerinde belli bir deneyim aranmaktadır. Bu sebeple üst düzey ehliyet türü alabilmek için belli bir sürüş deneyiminin olması gerekmektedir.

Üçüncü şart ise ehliyet almak isteyen vatandaşların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir.

Ehliyet almak için hangi belgelere ihtiyaç vardır?

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

Ehliyet sınavına giriş ücretleri nelerdir?

Ehliyet sınavı iki kısımdan oluşmaktadır. Bu iki sınav için Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrı ayrı ödeme yapılması gerekmektedir. İlk sınav teorik ya da elektronik bilinen bilgiyi ölçen sınavdır. Bu sınavın ücreti 90 TL'dir. İkinci sınav ise uygulama sınavı olarak bilinen direksiyon sınavıdır. Bu sınav için ise 130 TL ödenmesi gerekmektedir.

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman öğrenilir?

Ehliyet sınavları dijital ortamda yapıldığı için sınav sonucunu öğrenmek isteyen sürücü adayları bir saat sonra sınav sonuçlarını yukarıda belirtilen adres vasıtasıyla öğrenebilmektedir. Bunun yanı sıra direksiyon sınav sonuçları için alınan notlar ve geçip geçmeme durumu tablet üzerinden anlık olarak yapılmaktadır. Direksiyon sınavına giren sürücü adayları, sınav sonuçlarını hemen öğrenebilmektedirler.

Ehliyet ne zaman alınabilir?

Direksiyon sınavına ve teorik sınava giren adaylar 1-2 hafta sonra ehliyet sertifikalarını alabilmektedirler. Sertifikasını alan adaylar randevu alarak trafik tescil birimlerinden ehliyet sertifikalarını ehliyet belgesine dönüştürebilmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.