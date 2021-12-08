Eğrelti otu deyip geçmeyin, öyle faydaları var ki!

Sık sık bahçede, yol kenarlarında karşılaştığımız görmediysek bile adını sık sık duyduğumuz eğrelti otunun vücudumuza birçok fayda sağladığını biliyor muydunuz? Gelin eğrelti otunun faydalarını birlikte öğrenelim...



Artık kimyasal olana değil doğal olana yöneliyoruz. Tüm hastalıkların şifası doğada mevcut. Bitkiler alternatif ve doğal bir şifa kaynağı olarak tekrar hayatımıza girdi. Vücudumuza faydalı bitkilerden biri de eğrelti otu. Gelin onu daha yakından tanıyalım...

Eğrelti otu, damarlı çiçeksiz bitkiler grubunun en tanınan üyelerindendir. Ilıman bölgelerde kolay bir şekilde yetişme imkanı bulur. On binden fazla çeşidi bulunan eğrelti otu dişi eğrelti otu ve erkek eğrelti otu olarak da ayrılır. Eğrelti otları, ince, uzun ve çok parçalı yapraklara sahiptir. Üremesini yapraklarının altında bulunan kahverengi spor keseleri sayesinde sağlar. Eğrelti otunun kök kısmı da kullanılabilen kısımlarındandır. Fakat kök kısmı zehirli etkiler de gösterebilir.

Eğrelti otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Eğrelti otu antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu sayede bakteri kaynaklı birçok hastalıktan vücudun korunmasına yardımcı olur. Var olan bir hastalık var ise daha hızlı iyileşmesine destek olur.

Eğrelti otu bağırsaklarda oluşan kurtlardan, tenya ve parazitlerden de kurtulmaya yardımcı olur. Aynı zamanda mantar rahatsızlığına da iyi gelir.

Eğrelti otu bol miktarda C vitamini ve polifenol bileşik içerir. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde vücudumuzdan zararlı maddeleri uzaklaştırır ve karaciğer dostudur.

Eğrelti otu, bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.

Öksürük, boğaz ağrısı ve ağız içi yaralarının daha hızlı iyileşmesine destek olur.

Bolca A vitamini içeren eğrelti otu göz sağlığına olumlu etkilerde bulunur.

Ayrıca eğrelti otu kötü kolesterolü düşürür, kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinden korur.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Basur probleminin çözümüne destek olur.

İçerdiği vitaminler sayesinde cilt sağlığının katkıda bulunur, düzenli olarak kullanılırsa cildin daha temiz ve daha parlak görünmesini sağlar.

Ciltte oluşmuş yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Eğrelti havayı temizleme özelliğine de sahiptir. Bu yüzden evde büyütülürse havayı temizleyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.