EGO aylık öğrenci ücretine zam mı geldi? Ankara'da EGO öğrenci otobüs ücretlerine zam geldi mi? Son zamanlara peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez zam haberi Ankara'dan geldi. Ankara'da toplu taşına ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada artan maliyetler nedeniyle yüzde 30 oranında zam yapıldığı açıklandı. Öğrenciler ve indirimli seyahat edenlerde öğrenci kartlarına zam yapılıp yapılmadığını merak edip araştırmaya başladı. Ankara'da öğrenci ve indirimli ücretlere zam yapılmadı.

EGO aylık öğrenci ücretine zam mı geldi? Ankara'da EGO öğrenci otobüs ücretlerine zam geldi mi? Son zamanlara peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez zam haberi Ankara'dan geldi. Ankara'da toplu taşına ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada artan maliyetler nedeniyle yüzde 30 oranında zam yapıldığı açıklandı. Öğrenciler ve indirimli seyahat edenlerde öğrenci kartlarına zam yapılıp yapılmadığını merak edip araştırmaya başladı. Ankara'da öğrenci ve indirimli ücretlere zam yapılmadı.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket pek çok kaleme zam yapılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrası ulaşım sektöründe de zamların geleceği bekleniyordu. Ankara'da EGO ulaşımlarına zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadesine yer verildi.

EGO aylık öğrenci ücretine zam mı geldi?

EGO yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Son dönemde yaşanan kur artışlarının, alınan otobüsler dolayısıyla, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon liranın üzerinde olmuştu. Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara'da EGO öğrenci otobüs ücretlerine zam geldi mi?

En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

EGO aylık öğrenci ne kadar?

Öğrenci Abonman uygulaması, 60 TL karşılığında 200 biniş hakkı verir. Yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçerlidir ve bir sonraki ayın aynı günü, aynı saatte sona erer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.