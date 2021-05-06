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EGM, güvenli Instagram kullanımı için yapılması gerekenleri paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son zamanlarda başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenli Instagram kullanımı için yapılması gerekenleri paylaştı.

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06.05.2021 10:19:34
EGM, güvenli Instagram kullanımı için yapılması gerekenleri paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenli Instagram kullanımı için yapılması gerekenleri paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya uygulaması Instagram'ın güvenilir kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son zamanlarda başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarına maruz kalınmaması için yapılması gerekenler sıralandı.

Buna göre, ilk olarak Instagram hesapları için güncel, iki adımlı doğrulama yönteminin kullanıldığı ve güçlü parolaya sahip e-posta tercih edilmeli.

Güvenilmeyen/ortak Wi-Fi ağları ile kişinin kendisine ait olmayan telefon veya bilgisayar kullanılmamalı ve hesaba erişen her uygulamaya izin verilmemeli.

Instagram hesabının parolası en az 8 karakterden oluşmalı, büyük ve küçük harf kullanılmalı, özel karakterler (?,*.-) içermeli ve bu parola da kimseyle paylaşılmamalı.

Son olarak Instagram uygulamasına giriş yaparken iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanılmalı.

- "Pandemi desteği" adı altındaki sahteciliğe dikkat

Ayrıca SİBERAY programının sosyal medya hesapları üzerinden telefonlara gelen aldatıcı mesajlara karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

"Pandemi desteği" ya da benzer isimler adı altında oluşturulan sahte site ve uygulamaların, zararlı yazılım yükleme amaçlı olduğu belirtildi.

Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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