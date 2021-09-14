Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası (eğitim ödeneği) yattı mı?

2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası yattı mı? Yeni eğitim öğretim yılına başlayan 1 milyona yakın öğretmenin kafasında eğitim ödeneği ne zaman yatar sorusu var. Öğretmenlere her yeni eğitim yılının başında kırtasiye masrafları için eğitim ödeneği ödeniyor. Yeni dönemde kırtasiye masrafı yapacak olan öğretmenler eğitim öğretim ödeneğinin (kırtasiye parası) ne zaman, hangi tarihte yatacağını merak ediyor.

2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası yattı mı? Yeni eğitim öğretim yılına başlayan 1 milyona yakın öğretmenin kafasında eğitim ödeneği ne zaman yatar sorusu var. Öğretmenlere her yeni eğitim yılının başında kırtasiye masrafları için eğitim ödeneği ödeniyor. Yeni dönemde kırtasiye masrafı yapacak olan öğretmenler eğitim öğretim ödeneğinin (kırtasiye parası) ne zaman, hangi tarihte yatacağını merak ediyor.

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilerle birlikte öüretmenler de s ınıflardaki yerlerini aldılar. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için öğretmenler okul kırtasiye masraflarını karşılamak için eğitim ödeneğinin yatmasını bekliyor. Eğitim ödeneği ile öğretmenlerin kırtasiye giderlerinin bir kısmının karşılanması hedefleniyor. 2021-2022 Öğretmen kırtasiye parası yattı mı? Okullar açıldı, dersler başladı ama eğitim ödeneği henüz yatmadı. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatar?

Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim döneminde kırtasiye masraflarının karşılanması için ödenen eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı) geçen yıl 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı.

2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası yattı mı?

Eğitim Hazırlık ödeneğinin illere göre yatırıldığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda 2021 yılı hazırlık ödeneğinin 2 Eylül itibarıyla yatırılacağı bildirilmişti. Eğitime hazırlık ödeneğinin göreve başlayan tüm öğretmenlere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

Eğitim ödeneği ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

Eğitime hazırlık ödeneği nedir?

Eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı parası) kısaca öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için verilen bir ücrettir. Bu ücret her sene başında öğretmenlerin hesabına yatar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

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