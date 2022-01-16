Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 18.76 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125.84 kilometre, Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.