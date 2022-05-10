Efe Bozkurt sosyal medya fenomenlerini bir çatı altına almak için çalışmalarına start verdi.

TikTok üzerinden fenomenlere dağıtığı hediyelerle sosyal medyanın en çok konuşulan insanlarından biri olan Efe Bozkurt’tan çok şaşırtıcı bir hamle geldi.

Efe Bozkurt kurduğu Red Wolf Medya üzerinden tüm sosyal medya fenomenlerini aynı çatı altında toplamak için çalışmalara başladı. Efe Bozkurt çok kısa bir süre içerisinde fenomenlere dağıttığı 5 milyon TL. dağıtan genç girişimci şimdi de kuracağı fenomen evi projesi için yaklaşık 15 milyon Tl.'lik bir bütçe ayırdığını duyurdu.

Kuracağı fenomen evi projesi ile özellikle sosyal sorumluluk projelerine çatısı altındaki fenomenler vasıtasıyla ciddi destekler vermeyi planladığını açıklayan Efe Bozkurt “ Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada bir ilke imza atıyoruz” dedi.