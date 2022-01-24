Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı? Trakya'dan İstanbul'a araçla giriş yasaklandı mı? İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle trafikte bazı tedbirler hayata geçirildi. AFAD vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul Valisi Yerlikaya ise Trakya'dan İstanbul'a araçla girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı? Trakya'dan İstanbul'a araçla giriş yasaklandı mı? İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle trafikte bazı tedbirler hayata geçirildi. AFAD vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul Valisi Yerlikaya ise Trakya'dan İstanbul'a araçla girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Yoğn kar yağışları Trakya'da ve İstanbul'da etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul'da yollarda oluşmacak çilenin önüne geçilmesi için yeni tedbirler açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD'dan yoğun kar yağışlarına ilişkin peş peşe uyarılar geldi. Vali Yerlikaya "Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı bir diğer duyuruda da, Trakya istikametinden İstanbul'a seyahat eden araçların ile girişine izin verilmeyeceğini aktardı.

Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Yerlikaya Trakya yönünden gelen araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kar yağışları devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın güney ve doğusu, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor. .