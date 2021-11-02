EDHO hangi kanalda yayınlanacak? EDHO Star TV'ye mi geçti? EDHO başka kanalda mı yayınlanacak?

EDHO hangi kanalda yayınlanacak? EDHO Star TV'ye mi geçti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) EDHO haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizi hayranları EDHO'nun yeni bölümlerinin yayınlanmasını beklerken dizi yapımcılarından ve dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dizinin bittiği açıklaması geldi. Ancak dizinin yönetmeni Onur Tan'dan ise dizinin devam edeceği iması içeren bir mesaj geldi. EDHO tutkunları bu mesaj ile umutlanırken EDHO başka kanalda mı yayınlanacak? sorusunu da sormaya başladı.

EDHO hangi kanalda yayınlanacak? EDHO Star TV'ye mi geçti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 2015 yılından bu yana ATV ekranlarında izleyicisi ile her salı akşamı buluşuyordu. EDHO haziran ayında 199. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizi hayranları EDHO'nun yeni bölümlerinin yayınlanmasını beklerken dizi yapımcılarından ve dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dizinin bittiği açıklaması geldi. Ancak dizinin yönetmeni Onur Tan'dan ise dizinin devam edeceği iması içeren bir mesaj geldi. EDHO tutkunları bu mesaj ile umutlanırken EDHO başka kanalda mı yayınlanacak? sorusunu da sormaya başladı. EDHO defteri henüz kapanmış görünmüyor. İlerleyen günlerde dizi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.

ATV ekranlarında yıllardır devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarım kalmış şekilde ekranlara veda etti. Dizi hayranları bu şekilde bir bitiş karşısında şaşkın. 6 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yapım şirketi BVB'nin ATV kanalı ile sözleşme krizi yaşadığı iddia edildi. Yapım şirketi yeni oyuncular ve eskiler için zam istediği iddia edildi. Kanal yönetiminin talebe onay verdiği ve çekimlerin başladığı öne sürüldü. Kanalın sözleşmeyi imzalamamasının ardından, BVB'nin yeni bölümü teslim etmediği kaydedildi. Kanal yönetimi ile EDHO yapımcıları arasında ipler koptu. Dizinin başrol oyuncususu Oktay Kaynarca da dizinin bittiğini açıkladı. Ancak iddialara göre EDHO sayfası henüz kapanmış değil. EDHO'nn başka kanallarda izleyicisi ile yola devam edeceği iddiaları kulislerde konuşuluyor.

EDHO hangi kanalda yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Dizinin başka kanala geçeceği iddiaları da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Dizinin yeni kalana geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

EDHO Star TV'ye mi geçti?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünayaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiğinin açıklanmasının ardından dizi ile ilgili yeni iddialar konuşulmya başlandı. İddialara göre iki kana EDHO ile yola devam etmek istiyor. EDHO'nun Star TV'ye transfer olacağı yönünde iddialar bazı internet sitelerinde yer almıştı. Bu iddiayı doğrulayacak bir gelişme henüz yaşanmadı ancak dizinin yönetmeni Onur Tan EDHO'nun devam edeceği iması içeren bir mesaj paylaştı.

EDHO başka kanalda yayınlanacak mı?

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek dizinin bittiğini açıklamıştı. Oktay Kaynarca'nın hemen ardından aynı posta paylaşan dizinin yönetmeni Onur Tan ise, “Reisin Bu eli bir vedaya değil ancak yeni bir merhabaya kalkar. Ben biliyorum, bana güvenin, beklemede kalın” notunu düştü. Onur Tan'ın bu paylaşımı izleyicileri umutlandırsa da kısa süre sonra ünlü yönetmenden de bir veda paylaşımı geldi.

EDHO bitti mi?

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı. İşte Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."

"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.