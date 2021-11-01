EDHO hangi kanalda yayınlanacak? EDHO’nun kanalı mı değişti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz başka kanala mı geçti?

Son günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hayranlarını üzen gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon fragmanları yayınlanan EDHO'nun 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanmış ATV'de de reklamları dönmeye başlamıştı. 26 Ekim'de ekranın karşısına geçen EDHO hayranları dizinini yayınlanmaması nedeniyle EDHO’nun kanalı mı değişti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz başka kanala mı geçti? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruları sormaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ise EDHO hayranlarını yıkacak açıklama geldi.

Son günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hayranlarını üzen gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon fragmanları yayınlanan EDHO'nun 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanmış ATV'de de reklamları dönmeye başlamıştı. 26 Ekim'de ekranın karşısına geçen EDHO hayranları dizinini yayınlanmaması nedeniyle EDHO'nun kanalı mı değişti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz başka kanala mı geçti? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruları sormaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ise EDHO hayranlarını yıkacak açıklama geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı. O ügnden bu yana kendine has hayran kitlesi oluşturan dizinin yeni bölümlerinin başlması merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezonunun 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanmıştı. Dizinin fragmanı da televizyonlarda ve internette dönmeye başlamıştı. Dizinin 200. bölümünün 26 Ekim Salı günü yayınlanacağı açıklanmıştı ancak öyle olmadı. EDHO'nun başlamasını bekleyen hayranları ATV'de başka bir filmin olduğunu görünce gözlerine inanamadı. EDHO hayranları EDHO'nun kanalı mı değişti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz başka kanala mı geçti? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruları sormaya başladı.

EDHO'nun kanalı mı değişti?

6 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yapım şirketi BVB'nin ATV kanalı ile sözleşme krizi yaşadığı iddia edildi. Yapım şirketi yeni oyuncular ve eskiler için zam istediği iddia edildi. Kanal yönetiminin talebe onay verdiği ve çekimlerin başladığı öne sürüldü. Kanalın sözleşmeyi imzalamamasının ardından, BVB'nin yeni bölümü teslim etmediği kaydedildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz başka kanala mı geçti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Dizinin başka kanala geçeceği iddiaları da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Dizinin yeni kalana geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

2 Kasım Salı EDHO var mı?

EDHO 2 Kasım Salı günü yayınlanmayacak? EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı. İşte Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."



"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.