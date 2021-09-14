Eda Yön kimdir? Sosyal medya fenomeni Eda Yön Instagram hesabı nedir? Sosyal medya fenomeni Eda Yön'ün kim olduğu nereli olduğuna haberimizde yer vereceğiz. Özellikle TikTok'ta yüz binlerce takipçisi olan Eda Yön'ün başı son günlerde kendisine atılan taciz mesajları ile dertte.

İzmir'de yaşayan dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön sosyal medya hesabına uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan kişiyi şikayette bulunması üzerine savcılıktan çıkan karar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Eda Yön'e bir şahıs cinsel içerikli bir fotoğraf ile mesaj attı. Mesajı gören fenomen, soluğu savcılıkta alarak avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla şikayette bulundu. Savcılıktan ise 28 Haziran 2021 tarihinde, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Avukat Çetinkaya, İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Eda Yön kimdir?

Eda Yön kendisi ile ropörtaj yapan "Magazin İzmir" ile yaptığı söyleşide kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Eda Yön 10 Eylül 1999'yılında Ankara'da doğdu.

Eda Yön İzmir'de yaşıyor ve Ege Üniversitesi sosyoloji bölümü 3. Sınıf öğrencisi.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Eda Yön aslında profesyonel bir dansçı.

Küçüklüğümden bu yana hep çok hareketli, enerjisi bitmek bilmeyen ve atletik biri olduğunu ifade eden Ede Yön bu sebeple spora başladığını belirtiyor.

Özellikle atletizm, jimnastik ve dans alanlarında Türkiye ve uluslararası alanlarda derecelere sahip.

Eda Yön aynı zamanda dans sporu branşında milli sporcu.

Eda Yön TikTok sosyal medya platformunda yaklaşık sekiz yüz bin kitleye sahip bir profile sahip.

Eda Yön iyi bir dansçı.

Kaynak: magazinizmir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.