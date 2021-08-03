Eda Tuğsuz kimdir? Eda Tuğsuz nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımızdan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale yükselerek Türkiye'ye bir sevinç daha yaşattı. Gelen final haberi ile birlikte Eda Tuğsuz'un kim olduğunu ve nereli olduğu internetten araştırılmaya başlandı. İşte Eda Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi...

Eda Tuğsuz kimdir? Eda Tuğsuz nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımızdan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale yükselerek Türkiye'ye bir sevinç daha yaşattı. Gelen final haberi ile birlikte Eda Tuğsuz'un kim olduğunu ve nereli olduğu internetten araştırılmaya başlandı. İşte Eda Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan bir iyi haber daha geldi. Milli sporcumuz Eda Tuğsuz cirit atma elemelerinde B Grubu'nu 3. olarak tamamladı ve finale adını yazdırdı. 24 yaşındaki milli atletin hedefi finalda Türkiye'ye madalya getirmek.

Eda Tuğsuz kimdir?

Eda Tuğsuz 27 Mart 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Eda Tuğsuz milli cirit atıcısıdır.

Eda Tuğsuz atletizim yaşantısına genç yaşlarda başladı.

Milli atlet 2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu ele geçirdi.

Eda Tuğsuz bu zaferin ardından rekorunu biraz daha geliştirdi. Eda Tuğsuz Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak kendine ait olan rekoru tazeledi.

20 Temmuz 2016'da Polonya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda üçüncü sırada tamamlayan Eda Tuğsuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Tuğsuz 2017 sezonuna yine rekorla giriş yaptı. Şubat ayında Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türk atlet henüz bir ay geçmeden performansını daha da öteye taşıdı. Mart'taki 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gören Tuğsuz, kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Mlli atlet böylece 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak kayıtlara geçti.

Tuğsuz Nisan'da yaklaşık 3,5 metre daha ilerledi. Antalya'daki seçme yarışlarında ilk hakkında 64,30 atan sporcu, kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi. Türk sporcu burada da durmadı; Bakü'deki 2017 İslami Dayanışma Oyunları mücadelesinde altın madalyayı kazanırken, rekor derecesini de 67,21'e taşıdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.