Eda Sakız kimdir? Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız şarkı sözleri
Eda Sakız Youtube ve Tiktok video kanalları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Tiktok'ta Şu an 3.8 milyon takipçisi var. Youtube'daki abone sayısı da 447 bin oldu. Eda Sakız, hakkında bir çok sorunun cevabı merak ediliyor. Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.
2022-02-06 09:31:33
1999 yılında dünyaya gözlerini açan Eda Sakız'ın boyu 1.68 cm, kilosu ise 60'tır. Aslen Mersin doğumlu olan Sakız, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Hayallerine giden yolun İstanbul'dan geçtiğini düşündüğünü bu sebeple de İstanbul'a taşınmaya karar verdiğini belirtmiştir. "Lise mezunuyum. Üniversiteye gitmedim. Anneme destek olmak için liseye giderken çalışıyordum. Okumak için para biriktirmek istedim. Otelde çalışıyordum"
5 yıl kadar bir otelde barmen olarak çalışmıştır. Daha sonra sosyal medya üzerine yoğunlaşmış, maddi olarakta kendisine getirileri olması ve hayallerini gerçekleştirmek adına mesleğini bırakmıştır. Hayranları için Antalya da 3 kez buluşma gerçekleştirmiştir.
Tiktok kariyerine 2019 yılında başlamıştır. Tiktok hesabında takipçi sayısı 3.8 M, resmi instagram hesabında 218bin, youtube video kanalında ki abone sayısı ise günümüz itibariyle 447 B civarındadır. Bu sayılar her geçen gün artmaktadır.
İlerleyen süreçte müzik ile de ilgili projeleri olan güzel isim kendi bestelerini yapmak istemenin yanı sıra cover çalışmalarını da hayranları ile paylaşmayı düşünmektedir.
2021 yılında Youtube kanalında yayınlamış olduğu 'Son Kere Dinle' isimli şarkısı ile müziğe başlamıştır.
Taladro x Eda Sakız – Darağacı Şarkı Sözleri
Zat-ı şahaneniz yokluklara
teşrif eder
Günün birinde geri dönmeniz temennim
Kalbin istiklalin yollarında eskimesin
Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin
Sarılmamız kafi, gerisi teferruat
Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke
Silüetine yetmiyor ki lehçem
Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem
Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik
Direk yüreğim endamına pençe
Belki söylenilen gerçek ama şöyle;
Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence
Seni okumuş bitirmemişim hala
Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca
Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;
Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır
Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku
Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur
Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu
Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu
Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi
Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun
Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun
Hasretinin kasvet panosu
Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun
Görmeme engel bu can buğusu
Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere
Var git yoluna ben de kaybolursun
Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur
O gülden beridir solamıyorum
Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım
O külden beridir sevemiyorum
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır
Söz: Taladro, Rash, Burak Bulut
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