Eda Sakız kimdir? Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız şarkı sözleri

Eda Sakız Youtube ve Tiktok video kanalları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Tiktok'ta Şu an 3.8 milyon takipçisi var. Youtube'daki abone sayısı da 447 bin oldu. Eda Sakız, hakkında bir çok sorunun cevabı merak ediliyor. Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1999 yılında dünyaya gözlerini açan Eda Sakız'ın boyu 1.68 cm, kilosu ise 60'tır. Aslen Mersin doğumlu olan Sakız, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Hayallerine giden yolun İstanbul'dan geçtiğini düşündüğünü bu sebeple de İstanbul'a taşınmaya karar verdiğini belirtmiştir. "Lise mezunuyum. Üniversiteye gitmedim. Anneme destek olmak için liseye giderken çalışıyordum. Okumak için para biriktirmek istedim. Otelde çalışıyordum"

5 yıl kadar bir otelde barmen olarak çalışmıştır. Daha sonra sosyal medya üzerine yoğunlaşmış, maddi olarakta kendisine getirileri olması ve hayallerini gerçekleştirmek adına mesleğini bırakmıştır. Hayranları için Antalya da 3 kez buluşma gerçekleştirmiştir.

Tiktok kariyerine 2019 yılında başlamıştır. Tiktok hesabında takipçi sayısı 3.8 M, resmi instagram hesabında 218bin, youtube video kanalında ki abone sayısı ise günümüz itibariyle 447 B civarındadır. Bu sayılar her geçen gün artmaktadır.

İlerleyen süreçte müzik ile de ilgili projeleri olan güzel isim kendi bestelerini yapmak istemenin yanı sıra cover çalışmalarını da hayranları ile paylaşmayı düşünmektedir.

2021 yılında Youtube kanalında yayınlamış olduğu 'Son Kere Dinle' isimli şarkısı ile müziğe başlamıştır.

Taladro x Eda Sakız – Darağacı Şarkı Sözleri

Zat-ı şahaneniz yokluklara

teşrif eder

Günün birinde geri dönmeniz temennim

Kalbin istiklalin yollarında eskimesin

Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin

Sarılmamız kafi, gerisi teferruat

Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke

Silüetine yetmiyor ki lehçem

Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem

Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik

Direk yüreğim endamına pençe

Belki söylenilen gerçek ama şöyle;

Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence

Seni okumuş bitirmemişim hala

Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca

Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;

Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku

Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur

Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu

Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu

Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi

Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun

Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun

Hasretinin kasvet panosu

Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun

Görmeme engel bu can buğusu

Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere

Var git yoluna ben de kaybolursun

Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur

O gülden beridir solamıyorum

Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım

O külden beridir sevemiyorum

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

Söz: Taladro, Rash, Burak Bulut

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