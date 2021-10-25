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TIMETURK / GENEL / Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme

Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan' cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Kaplan'a, 'nitelikli cinsel saldırı'da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

3 Saat Önce
2021-10-25 14:04:24
Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar, 10 Aralık'ta Ankara 12. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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